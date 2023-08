BERARDI, Juventus in pressing: presto l'accelerata

FirenzeViola.it

La Juventus vuole Domenico Berardi e l'edizione online di Tuttosport ha fatto il punto sulla trattativa. Per il 10 della formazione emiliana servono almeno 20-25 milioni e per farlo i bianconeri devono cedere qualche giocatore. Possibile che nella trattativa possano essere inseriti Matias Soulé e Samuel Iling Jr, due giovani molto interessati. Non siamo ancora entrati nel vivo dell'operazione ma in questi giorni può arrivare un'accelerata. L'unico dubbio resta la collocazione tattica nel 3-5-2 di Allegri anche se in Nazionale ha dimostrato di muoversi come sotto punta.