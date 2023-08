BERARDI, In attesa del futuro torna ad allenarsi in gruppo

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Nonostante sia tornato con forza al centro delle voci di mercato ormai da qualche giorno, Domenico Berardi è tornato a lavorare in gruppo con il Sassuolo. Dopo l'assenza della scorsa settimana e la conseguente non convocazione per la sfida con l'Atalanta. Non è ancora chiaro se l'attaccante esterno classe 1994 ci sarà nel prossimo weekend di campionato per la partita contro il Napoli campione d'Italia (dovrebbe essere convocato, secondo le sensazioni che si respirano nell'ambiente) ma arriva sicuramente un segnale importante perché stando a quanto appreso da SassuoloNews.net il giocatore è tornato a lavorare in gruppo proprio in questi giorni.