INDISCREZIONI DI FV IND. FV, PRIMA CONVOCAZIONE PER IL TERZINO KAYODE In attesa delle convocazioni ufficiali e secondo quanto appreso da Firenzeviola, ci sarà la prima convocazione in prima squadra per Michael Kayode, il terzino destro della Primavera che Italiano ha sfruttato in queste amichevoli effettuali durante la sosta. Un... In attesa delle convocazioni ufficiali e secondo quanto appreso da Firenzeviola, ci sarà la prima convocazione in prima squadra per Michael Kayode, il terzino destro della Primavera che Italiano ha sfruttato in queste amichevoli effettuali durante la sosta. Un... NOTIZIE DI FV NON È FACILE CAPIRE IL MISTER. ANNO NUOVO, VIOLA VECCHIA Va bene che è ancora periodo di festività, che la Befana deve ancora passare ma perché regalare due punti al Monza in un modo che fa veramente incavolare? Forse qualcuno riuscirà a vedere il bicchiere mezzo pieno ma io ho cominciato il 2023... Va bene che è ancora periodo di festività, che la Befana deve ancora passare ma perché regalare due punti al Monza in un modo che fa veramente incavolare? Forse qualcuno riuscirà a vedere il bicchiere mezzo pieno ma io ho cominciato il 2023... RASSEGNA STAMPA RASSEGNA STAMPA, Le prime pagine dei quotidiani Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi 05 gennaio 2023. Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi