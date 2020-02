BELLINAZZO, Regolarità torneo non è salvaguardata

INDISCREZIONI DI FV IND. FV, PERSI 50-60 MILA EURO PER TRASFERTA VANA Secondo quanto appreso da FirenzeViola.it, la Fiorentina ha perso tra i 50 e i 60 mila euro per la vana trasferta di Udine, tra pagamento dell'albergo e prenotazione dei voli, l'ultimo dei quali anticipato. Ma non è detto che i viola chiedano alcun tipo di... Secondo quanto appreso da FirenzeViola.it, la Fiorentina ha perso tra i 50 e i 60 mila euro per la vana trasferta di Udine, tra pagamento dell'albergo e prenotazione dei voli, l'ultimo dei quali anticipato. Ma non è detto che i viola chiedano alcun tipo di... NOTIZIE DI FV FOTO-VIDEO FV, I VIOLA SONO RIENTRATI A FIRENZE Preso atto del rinvio della partita contro l'Udinese (che si sarebbe dovuta giocare a porte chiuse), la Fiorentina è rientrata in riva all'Arno direttamente dal ritiro di Udine proprio in questi minuti. Ecco foto e i video realizzati... Preso atto del rinvio della partita contro l'Udinese (che si sarebbe dovuta giocare a porte chiuse), la Fiorentina è rientrata in riva all'Arno direttamente dal ritiro di Udine proprio in questi minuti. Ecco foto e i video realizzati... RASSEGNA STAMPA RASSEGNA STAMPA, Le prime pagine dei quotidiani Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi 29 Febbraio 2020. Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi