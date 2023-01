BECCALOSSI, Amrabat? Chapeau a chi lo ha preso

L'ex calciatore di Inter e Monza Evaristo Beccalossi ha parlato così di Vincenzo Italiano: "E' un mio amico e lo seguo ormai da tre/quattro anni. E' molto preperato anche se in alcune situazioni gli è mancata l'esperienza. Deve ancora trovare il giusto equilibrio, ma Firenze è una piazza importante dove lui può crescere ancora tanto perché ha tutte le carte in regola per fare bene. Il Monza è una squadra da non sottovalutare. Amrabat? Chapeau a chi l'ha portato in viola".