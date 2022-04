BARONE, Vediamo i frutti del lavoro. E su Italiano..

Il dg della Fiorentina, Joe Barone, è stato intercettato da Sky prima della gara di campionato contro la Salernitana: “Abbiamo lavorato tanto come società con grande pazienza, cominciando dal cambiamento del settore giovanile e del sistema di gioco. Ma anche nelle infrastrutture. E ora il frutto di tanto lavoro si vede nella nostra classifica, stiamo facendo un ottimo campionato. Rimango sempre su partita per partita, poi a fine campionato tiriamo le somme e speriamo di essere a un punto piacevole per fare un bell’inizio stagione 2022-23”.

Italiano è la scelta migliore che avete fatto?

“Vincenzo ha una bellissima storia e con lui abbiamo fatto un ottimo lavoro. Il mister ha dato tanta identità alla squadra, è un cammino abbastanza lungo e speriamo in bene per questo finale di campionato”.