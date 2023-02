BARONE, Italiano? Massima fiducia, no ad altri discorsi

Ai microfoni di DAZN, nel prepartita di Hellas Verona-Fiorentina, è intervenuto il dg viola Joe Barone. Queste le sue parole: “Italiano è il nostro allenatore, la fiducia è al massimo. Su altri discorsi neanche ci pensiamo, ha il massimo appoggio da parte di tutta la società. Dobbiamo però uscire da questo periodo no in campionato, abituandoci a giocare ogni tre giorni. Non possiamo avere una doppia faccia in Serie A e nelle coppe. Oggi, come tutte le altre di campionato, sarà importante fare risultato”.

Sull'attacco

"A parte il Napoli, se guardiamo il bilancio dei nostri attaccanti siamo sui 25 gol nelle tre competizioni, mentre ci sono squadre che ne hanno fatti 23, altre 28-29. Non siamo contenti, è evidente, ma ci stiamo lavorando molto. Tutte le partite di campionato sono molto importanti e dobbiamo far risultato".