BARONE, Giocare fuori Firenze uno schiaffo al popolo viola

Fonte: ACF Fiorentina

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca

Le parole del Direttore Generale della Fiorentina Joe Barone intervistato ai canali ufficiali del club viola dopo la vittoria contro il Torino: "Direi una partita in cui abbiamo sofferto all'inizio per la fisicità del Torino. Nella seconda frazione invece abbiamo gestito bene la gara. Un grande gol di Ranieri, un risultato importante e un pubblico di altissimo livello. Ringrazio tutti coloro che ci sostengono. È stata una grande serata. Dobbiamo guardare partita per partita. Vorrei ricordare che questo è un anno record perché abbiamo segnato 109 reti e vinto 33 partite. Mai così nella storia della Fiorentina. Si sentono tante voci di mercato, ma noi siamo contenti dei nostri giocatori e siamo fiduciosi per il futuro. Poi se dovremo intervenire interverremo".

Sul 2023 della Fiorentina

"Con una o due vittorie cambiava la storia. Però io voglio ringraziare tutta la famiglia Commisso e tutta la Mediacom per la fiducia nel nostro lavoro e per gli investimenti sulla Fiorentina. Quest'anno è stato bello poi perché abbiamo inaugurato il Viola Park che è stato il secondo intervento con tempi record in Italia dopo il Ponte Morandi. Il Viola Park però è stato costruito con i fondi di Rocco Commisso. Quindi si può lavorare, bisogna credere e trovare il Comune che aiuta ad arrivare ai sogni. Il Viola Park è un centro sportivo tra i più belli del mondo. E' un'opera molto importante, vorrrei ringraziare il sindaco di Bagno a Ripoli Casini da parte di tutto il popolo viola".

Con il Viola Park una nuova era per la Fiorentina

"Non è stato facile, ci sono state tante complicazioni ma poi ci siamo arrivati. 11 ottobre un momento di gloria e siamo super contenti per l'evento. Lo sport italiano ha vinto grazie alla Fiorentina nella città di Firenze".

Anche questa stagione fa sognare i tifosi

"Siamo dentro tutte le competizioni e questo è importante. Adesso abbiamo tante sfide a gennaio con anche la Supercoppa. Siamo contenti per il mister e per i ragazzi. Vorrei ringraziare i tifosi e la curva per essere sempre vicini alla squadra".

Sullo stadio Franchi

"Ho sentito ieri il Comune per l'asseganmento dei lavori. La realtà è che la Fiorentina deve trovare un posto fuori Firenze per giocare e questa è una mancanza di rispetto nei confronti dei tifosi, della città e della Fiorentina. Questo perché noi abbiamo sempre chiesto di poter giocare qui e consegnando i lavori oggi non è possibile. Siamo arrabbiati e amareggiati. Il popolo viola deve recepire questo messaggio perché giocare fuori Firenze sarà difficile sul campo e a livello finanziario. Oggi poi non sappiamo neanche i tempi e questo non va bene. Siamo amareggiati. È uno schiaffo per il popolo viola. Siamo preoccupati da tempo, il presidente lo ha detto per Natale e io lo ripeto ora, vediamo se il popolo viola si attiva per mandare un messaggio al Comune che non ci vuole ascoltare su questa tematica".

Dove giocherà la Fiorentina?

"La realtà è che la Fiorentina giocherà fuori Firenze perché è costretta dal Comune. Giocheremo a Modena, a Cesena o in un altro posto. Chiudo con gli auguri a tutto il popolo viola da parte della famiglia Commisso, della Mediacom e di tutta la Fiorentina".