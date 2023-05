BARONE, Abbiamo sempre creduto nel gruppo

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca

Joe Barone, è intervenuto ai microfoni di Dazn prima di Torino-Fiorentina. Queste le sue dichiarazioni: "Abbiamo sempre creduto nel gruppo e lo abbiamo sempre difeso. Possiamo sempre migliorare sia in classifica, che in Europa, però un passo alla volta, pensiamo ad oggi, poi per migliorare in estate siamo sempre pronti”.

Su Italiano: “ Lo abbiamo voluto, gli siamo sempre stati vicini. Arrivare in due finali nella stessa stagione è un bel merito, ma adesso dobbiamo portare qualcosa a casa”.