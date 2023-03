BARAK (SKY), Domani da subito massima attenzione

Antonin Barak, centrocampista della Fiorentina ha parlato a Sky Sport in vista dell'ottavo di finale di Conference League contro il Sivasspor: "L'approccio è la massima attenzione perché ogni errore conta. Ci sono due partite e se sbagliamo qualcosa rischiamo di andare fuori".

Come si trova in questo ruolo dietro la punta?

"Contro il Verona dovevamo partire così perché anche in casa avevamo vinto così e questa era la nostra tattica per quel match. Ma per me non c'è differenza, come mezzala posso partire più indietro e forse è anche più facile per me arrivare in gol da quel ruolo".

La Conference è l'obiettivo stagionale della Fiorentina? "Per noi l'obiettivo sono tutte e tre le competizioni. Vogliamo vincere più partite possibili e vediamo dove arriviamo. Ma ora siamo concentrati su domani perché vogliamo andare avanti nella competizione".

Vi siete parlati dopo le sue parole in seguito al pareggio contro l'Empoli?

"È normale ma non penso che sia cambiato molto. Adesso creiamo tanto e siamo più bravi e concreti in avanti che è fondamentale per ottenere punti e soddisfazioni".