BARAK, Puntiamo in alto sia in campionato che in coppa

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca

Antonin Barak ha parlato al sito ufficiale viola nel post partita di Cremonese-Fiorentina. Queste le sue parole: "Siamo troppo contenti perché abbiamo conquistato il vantaggio che volevamo. La partita ancora non è chiusa però è importante giocare in casa con questo vantaggio. Il nostro stadio poi ci darà una mano. Era incredibile vedere tutti quei nostri tifosi. Ti godi ancora di più la partita, io mi sono veramente divertito stasera".

Sulla crescita: "Sono molto contento qua, sono cresciuto anche grazie ai compagni. Siamo forti, in questo momento siamo molto competitivi. Dobbiamo guardare in alto. Allenarsi con giocatori come Amrabat che in allenamento non molla un centimentro ti dà tanto e ti fa piacere. Io cerco sempre la competizione. Sono rilassato e gioco con grande serenità".

Sui risultati: "Dobbiamo continuare così, abbiamo ancora tante partite davanti e dobbiamo giocarle come delle finali. Anche in campionato vogliamo arrivare in un posto europeo. Mentre nelle coppe vogliamo andare a Praga o a Roma per giocarci le rispettive finali. Sono le cose che sogni in una stagione".

Sulla prossima gara con lo Spezia: "Il mister ci prepara al meglio, noi abbiamo grande fame. Daremo tutto sperando di fare una grande prestazione".