BANDA, A Firenze la mia miglior partita dell'anno

© foto di Federico De Luca 2023 @fdlcom

Lameck Banda, esterno di proprietà del Lecce, ha parlato così in conferenza stampa a tre giorni dalla gara tra Inter e Lecce:

A gennaio in Coppa d'Africa. Un top club nel tuo futuro? "Voglio continuare così, giocando così e provando a segnare il più possibile sia con il Lecce sia con la mia nazionale. La cosa più importante è che il mister mi dia spazio, infatti mi sto godendo questo bel momento e voglio che continui. Sto facendo del mio meglio per imparare al più presto la lingua italiana. Per adesso voglio solo giocare bene e lavorare duro per il Lecce. Un top club nel mio futuro? Non ci penso".

Che partita sarà contro l'Inter? Qual è stata la tua migliore e peggiore prestazione fino ad ora? "Contro l'Inter sarà una delle partite più importanti del campionato. Vogliamo andare a giocare meglio delle nostre potenzialità, consapevoli delle difficoltà ma anche delle nostre possibilità. Ho tante cose da migliorare, soprattutto segnare gol e fare assist. La mia migliore partita stagionale è stata contro la Fiorentina, sia dal punto di vista personale sia della squadra. Col Bologna non ho fatto bene invece".