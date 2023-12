BAIANO, Io e Beltran siamo completamente diversi

Ciccio Baiano si distacca dal paragone che fece Italiano con Beltran. Intervistato da NewsSuperscommesse, l'ex attaccante tra le altre della Fiorentina ha detto: "Beltran è un giocatore tecnicamente bravo, che viene fuori a prendere la palla, non sta lì ad aspettarla e non è un centravanti d’area. Però, a cominciare dalla fisicità che ha, ma anche per altro, siamo completamente diversi.

Una cosa sola ci accomuna, il tanto movimento per aiutare la squadra, aprendo gli spazi per gli esterni e i centrocampisti, in quello siamo uguali. Vincenzo (Italiano, ndr), con quel paragone, voleva solo dare un’indicazione di massima, presentando il nuovo acquisto di fronte ad un pubblico formato in maggioranza da persone che non lo conoscevano".