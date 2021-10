AZZURRI, Lavoro a Coverciano: scalpita Pellegrini

(ANSA) - FIRENZE, 07 OTT - Con il rientro anticipato alla Juventus di Leonardo Bonucci, espulso contro la Spagna e dunque indisponibile, sono 22 gli azzurri in ritiro a Coverciano dove sono arrivati la scorsa notte. Il gruppo di Roberto Mancini resterà al centro tecnico federale fino a sabato per poi raggiungere Torino, sede della finale di Nations League per il terzo posto in programma domenica alle 15. Oggi pomeriggio sono scesi in campo per l'allenamento quei giocatori che ieri sera sono rimasti in panchina o sono stati stati impiegati a gara in corso (fra questi Sirigu, Meret, Calabria, Dimarco, Cristante, Locatelli, Pellegrini, Berardi, Bernardeschi e Raspadori, assente invece Kean uscito acciaccato), mentre gli altri hanno lavorato in piscina e palestra. In vista dell'impegno di domenica Roberto Mancini medita di fare più di un cambiamento in formazione: in difesa spazio ad Acerbi, a centrocampo potrebbero partire dal primo minuto il capitano della Roma Pellegrini a segno ieri nel finale, e il neo juventino Locatelli, in attacco potrebbe scoccare l'ora di Raspadori nel tridente dove è un punto fermo Federico Chiesa, protagonista anche contro la Spagna. (ANSA).