INDISCREZIONI DI FV IND. FV, CASTRO NON CE LA FA, LASCIA IL RITIRO AZZURRO In questi minuti sono in corso gli arrivi dei calciatori convocati dalla nazionale italiana a Coverciano. Secondo quanto appreso da FirenzeViola.it, lo staff medico ha verificato l'indisponibilità di Gaetano Castrovilli a prendere parte al ritiro a causa del suo... In questi minuti sono in corso gli arrivi dei calciatori convocati dalla nazionale italiana a Coverciano. Secondo quanto appreso da FirenzeViola.it, lo staff medico ha verificato l'indisponibilità di Gaetano Castrovilli a prendere parte al ritiro a causa del suo... NOTIZIE DI FV TOP FV, CHI SALVERESTI DOPO L'1-2 CONTRO LA SAMP? Sconfitta interna per la Fiorentina, che cede il passo alla tenace Sampdoria di Ranieri, capace di imporsi con il risultato finale di 1-2 a Firenze. Per il Premio Top FirenzeViola.it, al solito, vi chiediamo di esprimere la vostra preferenza sul migliore in campo. Chi... Sconfitta interna per la Fiorentina, che cede il passo alla tenace Sampdoria di Ranieri, capace di imporsi con il risultato finale di 1-2 a Firenze. Per il Premio Top FirenzeViola.it, al solito, vi chiediamo di esprimere la vostra preferenza sul migliore in campo. Chi... RASSEGNA STAMPA RASSEGNA STAMPA, Le prime pagine dei quotidiani Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi 04 ottobre 2020. Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi