ARTHUR, Decisivo l'incontro che ha avuto con Burdisso

Manca sempre meno all'ufficialità di Arthur come nuovo centrocampista della Fiorentina. Il brasiliano arriva in viola dalla Juventus con la formula di un prestito oneroso a 2 milioni di euro con diritto di riscatto fissato a 20 più bonus. Il calciatore ha voluto fortemente trasferirsi in Toscana e l'agente Federico Pastorello è riuscito a mettere d'accordo tutti, con l'ingaggio del classe '96 che sarà suddiviso tra i due club in base alle presenze complessive dell'ex Barcellona.

Secondo quanto raccolto dalla TMW, un ruolo chiave nella trattativa lo ha avuto Nicolas Burdisso, direttore tecnico della Fiorentina, che ha incontrato il giocatore, con il quale ha parlato soprattutto di aspetti di campo e non contrattuali, convincendolo ulteriormente a scegliere la squadra di Vincenzo Italiano per rilanciarsi ad alti livelli dopo l'esperienza complicata al Liverpool.