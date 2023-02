AMRABAT, Scuse a tutti: il caso (forse) è già chiuso

"Chiedo scusa a tutti". Compagni, allenatore e dirigenti erano tutti lì, in hotel, a pranzo, in attesa della sfida di coppa con il Torino, quando Amrabat ha raggiunto il gruppo per cancellare la giornataccia di martedì e rimettersi accanto alla Fiorentina. Il riassunto dei fatti che avevano fatto divampare il caso Amrabar è semplicissimo: la mossa di mercato del Barcellona nell’ultima giornata dedicata alle trattative; il messaggino-social del centrocampista marocchino che in qualche modo ha lasciato intuire la soddisfazione per l’opportunità spagnola; l’assenza all’allenamento (di martedì) e infine l’esclusione dai convocati per la sfida di ieri con il Toro. Il giocatore non era tranquillo, questa la giustificazione del club, davanti allo stop deciso in vista della coppa. Da qui, la mossa, decisa e intransigente della società che ha voluto stoppare subito e mettere un punto su un qualcosa che non girava nella direzione giusta e un caso Amrabat (che poi è proprio il giocatore-pupillo di Commisso) avrebbe rischiato di avere ripercussioni importanti proprio sul rendimento e sulla gestione della squadra in questa seconda parte della stagione.