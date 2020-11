AMRABAT, Rialziamo la testa: serve solo il lavoro

Il centrocampista della Fiorentina Sofyan Amrabat ha parlato in zona mista a San Siro dopo la sconfitta di oggi contro il Milan. Ecco le sue parole: “Abbiamo fatto una buona partita a Udine soprattutto per lo spirito di squadra, era quello che ci serviva dopo il ko con il Benevento. Purtroppo oggi abbiamo perso di nuovo. Cos’è mancato oggi? Io provo sempre a dare il massimo per la squadra, sia in attacco che in difesa: oggi non penso che abbiamo fatto una brutta partita, ma ci è mancato il gol. Non abbiamo giocato male, abbiamo avuto un miglior possesso palla del Milan ma ci è mancata l’occasione per far rete. Abbiamo bisogno di creare più occasioni. Come si reagisce a questo ko? Adesso dobbiamo alzare la testa: domani siamo liberi ma da martedì dovremo concentrarci sul Genoa, per migliorarsi. Adesso dobbiamo dimenticarsi di questa partita e pensare al Genoa. Dobbiamo lavorare tutti i giorni e migliorare”.