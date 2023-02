AMRABAT, Possiamo vincere la Conference, come la Roma

Sui canali ufficiali della Uefa ha parlato Sofyan Amrabat in vista della gara di Conference con il Braga (registrata nelle settimane scorse): "La cosa più bella del calcio è vincere perché se vinci tutti sono felici, se perdi o pareggi no. E per me la cosa più importante è rendere felici le persone e farle divertire. Alla Fiorentina abbiamo tifosi meravigliosi, che ci accompagnano sempre in casa e in trasferta: ci danno una grande spinta. Dopo una sconfitta voglio dimenticarmene subito perché ci sto male, per indole sono un vincente e voglio fare un regalo ai tifosi".

Sente la pressione? "No, perché in campo do il meglio di me. Quando torno a casa posso guardarmi allo specchio sapendo di aver dato il massimo. E' quando ci sono gli stadi pieni per un big match che mi diverto di più: li sogni anche da bambino. Vogliamo vincere trofei e penso che dovremmo provare a vincere la Conference. Lo scorso anno ci è riuscita la Roma, credo che sia possibile anche per noi”.

Il Mondiale con il Marocco? "Nessuno si aspettava che andassimo così avanti, ma abbiamo lavorato sodo per riuscirci. Eravamo una grande squadra con spirito combattente e ce lo siamo meritati. È stato bellissimo vedere tutti quei video dei marocchini in giro per il mondo. Tra l'altro erano con noi tutta Africa, il mondo arabo ma anche in Europa. Rendere felici le persone giocando a calcio è fantastico”.