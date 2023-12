AMATUCCI, Possibile prestito in B: c'è il Pisa di Aquilani

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023 @fdlcom

Come scritto da Il Tirreno sarà un mercato di riparazione importante per il Pisa. La squadra toscana proverà a rinforzarsi in tutti i reparti, difesa compresa, con potenziali titolari. Intanto un nome caldo in entrata a centrocampo c’è già ed è quello dell’incontrista classe 2004 Lorenzo Amatucci della Fiorentina. Un ragazzo che Aquilani vorrebbe portare a Pisa dopo averlo allenato nella Primavera viola. La Fiorentina vorrebbe girarlo in prestito in B. Ed ecco che il Pisa potrebbe farsi sotto in modo concreto dopo il sondaggio dell’estate scorsa.