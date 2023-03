ALLEGRI, La classifica si costruisce con le piccole

(ANSA) - TORINO, 11 MAR - La Juventus affronta la Sampdoria ultima in classifica, Massimiliano Allegri alza l'attenzione della squadra. "E' una partita molto importante, ma anche a rischio e non dobbiamo assolutamente sbagliare - dice il tecnico bianconero - perché la classifica si fa con le piccole". Diventa quindi fondamentale battere i blucerchiati. "Negli scontri diretti si può vincere, perdere o pareggio, ma con queste squadre bisogna fare punti - conclude Allegri - e non pensiamo al -15: non è né un ostacolo né uno stimolo, dobbiamo solo concentrarci sul campo e a fare i punti per stare tra le prime quattro, anche perché è impossibile vincere il campionato". (ANSA).