ALL. FRIBURGO, Frecciata alla Superlega: "Big si gestiscano meglio"

(ANSA) - TORINO, 08 MAR - "La Juventus è favorita e ci si aspetta che vada avanti, ma nel calcio non si sa mai: il mio Friburgo è venuto a Torino per cercare un buon risultato e per esprimere un bel gioco": il tecnico dei tedeschi, Christian Streich, avvisa i bianconeri in vista della gara d'andata degli ottavi di finale di Europa League. E tira anche una 'stilettata' sulla Superlega: "I grandi club dovrebbero gestire al meglio le finanze, ma alcuni non sono in una buona situazione finanziaria e sarebbe bene che si mettessero in regola - il pensiero dell'allenatore del Friburgo sul progetto fortemente voluto dall'ex presidente della Juve, Andrea Agnelli - e penso che i regolamenti attuali siano ben studiati: non bisogna abbandonarci a fantasie irreali e non solidali con altre squadre". (ANSA).