AG. CAPRILE, Napoli ha facilitato i discorsi con l'Empoli

INDISCREZIONI DI FV IND. FV, RIFLESSIONE SU MUNTEANU: ANDRÀ IN PRESTITO Quale futuro per Louis Munteanu? Il giovane attaccante rumeno che ha saltato anche le sue ferie dopo l'impegno con la Nazionale Under 21, pur di esserci fin dal primo giorno di ritiro dopo il prestito al Farul, avrà convinto Vincenzo Italiano? Per ora ha giocato... NOTIZIE DI FV CONFERENCE, BASILEA OUT, LA FIORENTINA È TESTA DI SERIE La Fiorentina sarà testa di serie nel sorteggio che il 7 agosto deciderà la sfida da cui uscirà l'avversaria degli spareggi del 24 e 31 del mese. Non è bastata la vittoria 2-1 in Kazakistan al Basilea: il Tobol passa il turno grazie al 3-1... RASSEGNA STAMPA RASSEGNA STAMPA, Le prime pagine dei quotidiani Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi 03 agosto 2023.