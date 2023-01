AG. BREKALO, Non si può rifiutare club come la Fiorentina

Andy Bara, agente di Josip Brekalo, ha parlato così a Sportske Novosti del nuovo acquisto della Fiorentina: "Non si può rifiutare una squadra come la Fiorentina. Parliamo di un club gigante che a breve aprirà il miglior centro sportivo d'Italia. I viola hanno ambizioni importanti, credono molto in Brekalo e nelle sue qualità. Sulle tracce di Josip c'erano diverse squadra ma la nostra prima scelta è stata la Fiorentina. La trattativa tra Wolfsburg e Fiorentina è stata però molto lunga, è durata diverse settimane, quindi a un certo punto abbiamo pensato che non si facesse più nulla. Per fortuna non è stato così e la Fiorentina se lo è assicurato".