AD BOLOGNA, Orsolini e Dominguez? Proposti rinnovi

Claudio Fenucci, Ad del Bologna, ha parlato ai microfoni dei cronisti presenti al Premio Bulgarelli a Bologna in merito alla situazione in classifica dei rossoblù e riguardo alle trattative di rinnovo di Orsolini e Dominguez. Queste le sue parole raccolte dagli inviati di Tuttomercatoweb: "Adesso l'allenatore, la squadra e tutti noi siamo concentrati sul finale di stagione, perché siamo ancora in corsa per arrivare ad un traguardo importante, ovvero l'ottavo posto, quindi ci sarà tempo alla fine di questo campionato per poter delineare le strategie per la prossima stagione".

A che punto sono le trattative per i rinnovi di Orsolini e Dominguez?

"Stiamo aspettando per entrambi un nuovo incontro con i loro agenti. Le nostre offerte le abbiamo fatte, abbiamo proposto un rinnovo contrattuale sui livelli massimi che il Bologna oggi si può consentire. Abbiamo fissato un tetto oltre il quale non vogliamo andare, loro lo sanno e credo alla fine per continuare insieme ci voglia la volontà di tutte le parti. Loro ce la stanno mettendo venendo intorno alle nostre richieste. C'è ancora un po' di distanza, vedremo se questa distanza può essere colmata nel prossimo mese".