ACF, Synlab partner di salute del club per il 2020/21

Sul sito ufficiale della Fiorentina è possibile leggere il seguente comunicato:

"ACF Fiorentina ha prolungato la partnership con Synlab, che sarà Partner di Salute del Club per la stagione sportiva 2020/21, per continuare il proprio percorso di sviluppo e per rispondere a questo periodo di grande emergenza con soluzioni efficaci, rigorose e di qualità.

Prosegue così un grande rapporto di collaborazione che vede Synlab operare quotidianamente a sostegno sia degli atleti di tutti i livelli e di ogni fascia di età che di tutto il personale di ACF Fiorentina.

L’Amministratore Delegato del Gruppo Synlab in Italia, Giovanni Gianolli, conferma: “Siamo orgogliosi di aver rinnovato la partnership con ACF Fiorentina, realtà storica e conosciuta non solo in Toscana, ma in tutto il mondo. Per noi il legame con lo sport è fondamentale: promuovere stili di vita sani improntati alla prevenzione è una parte importante della nostra attività, che si riflette anche nella mission della nostra azienda”.

Dello stesso avviso Giuseppe Barone, Direttore Generale di ACF Fiorentina: “La partnership con Synlab è una collaborazione strategica in questo periodo in cui il tema della prevenzione e del costante controllo dello stato di salute è sempre più centrale nella quotidianità di tutti noi. Synlab è un partner internazionale con un forte radicamento sul territorio toscano con il quale nel corso della stagione svilupperemo una serie di attività volte a dare un sostegno concreto sia ai nostri tifosi che alle scuole, agli insegnanti ed alle famiglie del territorio”.

Lo staff medico e sanitario della società, coordinato dal dott. Luca Pengue, ha elaborato un percorso intensivo di diagnostica preventiva e di controllo periodico studiato con il supporto di Specialisti di Medicina dello Sport e di Diagnostica Integrata, con lo scopo di migliorare le performance individuali.

Le due società vantano uno stretto rapporto con il territorio e con i cittadini toscani e per questo hanno deciso di promuovere abitudini, approcci e consuetudini che permettano ad ognuno di noi di seguire uno stile di vita sano ed equilibrato.

La partnership tra Fiorentina e Synlab si pone poi l’obiettivo di realizzare attività dedicate ai tifosi viola, come ad esempio il progetto “Sangue Viola”. Esibendo l’InViola Card infatti sarà possibile recarsi in ogni struttura Synlab ed ottenere prestazioni in promozione ed accedere ad offerte dedicate. Synlab sarà inoltre partner del progetto “CresciAMO in VIOLA”, un’iniziativa che vedrà Fiorentina fra i banchi di scuola pronta a dare il proprio sostegno agli studenti e agli insegnanti delle scuole primarie, secondarie inferiori e secondarie superiori di Firenze, proponendo offerte ad hoc sia per gli insegnanti che per le famiglie degli studenti.

SYNLAB è una rete nazionale di laboratori dotati di punti prelievo e centri polidiagnostici; con oltre 2.800 tra dipendenti e collaboratori e oltre 260 punti prelievo sul territorio nazionale, è oggi il più importante gruppo di diagnostica integrata in Italia.

In Toscana, Synlab è autorizzata e accreditata con il Sistema Sanitario della Regione ed è presente con oltre 70 centri: punti prelievo, centri polidiagnostici, strutture specializzate nella medicina del lavoro e dello sport, servizi alle imprese e formazione, oltre ad un Laboratorio di Analisi di alta tecnologia".