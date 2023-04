ACF, Pacchetto speciale per le coppe al Franchi

FirenzeViola.it

La Fiorentina, in vista delle due gare di Coppa al Franchi, il ritorno dei quarti di Conference League con il Lech Poznan il 20 e quello della semifinale di Coppa Italia con la Cremonese il 27, ha messo in vendita un pacchetto con i biglietti per entrambe le partite che darà poi la possibilità di acquisto in prelazione i biglietti dei turni successivi.

Ecco infatti il comunicato della società viola: "In vendita da oggi alle ore 17.00 pack comprensivo delle due gare di Coppa con prelazione esclusiva per eventuale turno successivo di entrambe le competizioni.

ACF Fiorentina vs Lech Poznan - ritorno dei Quarti di Finale di UEFA Europa Conference League – Giovedì 20/04/2023 ore 18:45

ACF Fiorentina vs Cremonese - ritorno della Semifinale Coppa Italia Frecciarossa 2022-23 – Giovedì 27/04/2023 ore 21:00

PRELAZIONE ABBONATI

Dalle ore 17:00 del 07/04/2023 fino alle ore 15:00 del 13/04/2023 prelazione sul posto per tutti gli abbonati al campionato di Serie A della stagione 2022/23 (con abbonamento stagionale o con pack 12 gare) *ad esclusione dei settori Tribuna Vip, Tribuna d’Onore, Maratona Laterale 02 e Curva Ferrovia, con possibilità di cambio posto sui posti disponibili non in prelazione a tariffa Abbonati.

Tariffa Abbonati disponibile anche per tutti gli abbonati al girone di UEFA Europa Conference League 2022/23, senza prelazione sul posto.

Pack disponibili 10.000.

VENDITA LIBERA

Dalle ore 15:01 del 11/04/2023 fino alle ore 15:00 del 13/04/2023, qualora non sarà raggiunta precedentemente la soglia dei 10.000 pack sottoscritti, sarà attiva la VENDITA LIBERA per tutti i possessori di InViola Card Premium/Gold, non aventi diritto alla tariffa scontata per Abbonati, dei posti disponibili.

*L’acquisto del Pack 2 gare garantisce ai sottoscrittori il diritto alla prima fase esclusiva di prelazione per eventuale turno successivo di entrambe le competizioni (ad esclusione del turno in trasferta di U.E.C.L.)

I pack saranno acquistabili sulla pagina ufficiale di biglietteria di ACF Fiorentina, presso il Fiorentina Point in Via dei Sette Santi 28r e su tutto il circuito di punti vendita Vivaticket.