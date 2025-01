FIORENTINA, Domenica tutte le squadre in campo

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

la domenica della Fiorentina vedrà le varie squadre viola tutte impegnate per i rispettivi impegni di campionato. La prima squadra sarà chiamata a rispondere alla crisi affrontando al Franchi il Torino, nel lunch match delle 12:30. Prima però a scendere in campo sarà la Fiorentina Primavera, che alle 11.00 affronterà a domicilio il Milan dei pari età. alle 18:00, infine, il Viola Park aprirà i propri cancelli per la gara della Fiorentina Femminile di De La Fuente contro il Sassuolo.