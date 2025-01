SERIE A, La Roma vince 3-1 e si rilancia in chiave Europa

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

La Roma batte all'Olimpico il Genoa per 3-1 e rilancia le proprie ambizioni per un posto in Europa. Nel primo tempo sono i giallorossi a passare in vantaggio, grazie al tap-in da pochi passi di Dovbyk, lesto a raccogliere la respinta di Leali sul precedente tiro di Pellegrini. Il pareggio del Genoa arriva però dopo neanche 10 minuti, con la splendida conclusione al volo, su imbeccata di Miretti da corner, da parte di Patrizio Masini, al debutto in serie A. Nella ripresa però emerge il divario tecnico tra i due club e i capitolini fanno loro il match grazie al gol di El Shaarawy e alla sfortunata autorete del portiere del Grifone Leali.