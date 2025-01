TUTTOSPORT, Sanabria-Kouamé: scambio al Franchi

FirenzeViola.it

"Sanabria-Kouamé: scambio al Franchi". Questo uno dei titoli presenti all'interno di Tuttosport di oggi, dove si parla di uno scambio di attaccanti, quello tra Torino e Fiorentina, in procinto di andare in porto. I viola cercano un vice Kean, i granata un esterno, ed ecco che le due dirigenze hanno iniziato a parlare di questo asse. L’idea prevalente, spiega il quotidiano torinese, conduce a uno scambio puro a parità di condizioni, per quanto ancora resti in piedi la possibilità di procedere attraverso un prestito con diritto di riscatto. Nel primo caso Sanabria diventerebbe a tutti gli effetti un calciatore della Fiorentina, così come Kouamé sarebbe di proprietà del Torino. Nel secondo, a meno che non venisse esercitato il diritto di riscatto, i due attaccanti esaurito il periodo del prestito farebbero ritorno alla base.

Pradè e Vagnati ne stanno parlando da giorni e il tutto aumenterà dopo la gara di domenica al Franchi, ma l'operazione è ben impostata e il paraguaiano ha già detto sì all'ipotesi di trasferirsi a Firenze. Manca solo l'ok dell'ivoriano, le parti si riaggiorneranno in queste ore ma l'affare può concludersi bene dopo la partita di domani - spiega il quotidiano -.