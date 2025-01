LAZIO, Fabiani: "Fazzini? I matrimoni si fanno in due"

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

il direttore sportivo della Lazio Angelo Fabiani, ai microfoni ufficiali del club, ha parlato del centrocampista dell'Empoli Jacopo Fazzini, da tempo nel mirino di diverse big italiane: "Io guardo in questo momento in casa nostra, Baroni e tutto lo staff stanno facendo un grande lavoro. Il mercato deve rispondere a delle esigenze, se c’è un’esigenza la seguiamo, altrimenti sono mode. Se ci fermiamo a nomi come Belahyane, Fazzini e Casadei significa fermarsi alla notte dei tempi.

Noi non guardiamo tre giocatori, ne guardiamo centinaia, poi a livello mediatico si parla di pochi nomi...Per fare un matrimonio bisogna essere in due. Evidentemente dall’altra parte hanno altre esigenze e come dico sempre i migliori affari sono quelli che non si fanno. Vale per Fazzini così come per Belahyane e Casadei”.