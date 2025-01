COR.SPORT, 48/72 ore per Henrique. Altrimenti c'è Man

© foto di pietro.lazzerini

È un ultimatum, quello che si è dato la Fiorentina per Luiz Henrique, primo obiettivo di questo mercato di gennaio ma davvero difficile da raggiungere. Il club di Commisso, riporta il Corriere dello Sport-Stadio, si è dato 48/72 ore di tempo per capire la reale fattibilità dell'operazione col Botafogo. Lo stato dell'arte della trattativa al momento è lo stesso di giorni fa, con Pradè e Goretti che si vogliono avvicinare il più possibile alla richiesta di 30 milioni dei carioca, ma la distanza attualmente è notevole. Ottenuto però il gradimento e la preferenza dell'esterno, gli uomini mercato viola possono colmare questo gap col mercato in uscita.

Se entro la prossima settimana non ci sarà una svolta per Luiz Henrique, la Fiorentina - si legge sul quotidiano - si presenterà alla porta del Parma per Dennis Man. I gialloblù, che sono già stati allertati, hanno fissato il prezzo a 15 milioni di euro. I viola, giurano dall'Emilia-Romagna, ne hanno già pronti 12 più bonus.