UFFICIALE, L'ex viola Camporese ha firmato col Milan Futuro

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Adesso è ufficiale, il difensore ex Fiorentina Michele Camporese ha firmato con il Milan Futuro. Il ragazzo classe '92 ha percorso tutta la trafila con le giovanili viola, per poi debuttare in prima squadra proprio contro il Milan nel novembre 2010. Per lui, nei 3 anni trascorsi con la prima squadra gigliata, un totale di 20 presenze e una rete segnata. In seguito ha vestito anche le maglie di Cesena, Bari, Empoli, Benevento, Foggia, Pordenone, Cosenza, Reggina, Feralpisalò e nuovamente Cosenza.