ACF FEMM., Venerdì via alla Poule Scudetto: tutte le info

Venerdì alle ore 18.00 prenderà il via la Poule Scudetto della Serie A Femminile 2022/23. La Fiorentina riceverà a Sesto Fiorentino la Roma capolista in questo primo assaggio della seconda fase. Sarà subito uno scontro in salita per la formazione gigliata che, dopo aver centrato l'obiettivo delle Top 5, proverà a raggiungere la zona Champions League.

Le Viola avranno bisogno del loro pubblico. I tagliandi (10€) per accedere al Torrini saranno acquistabili al botteghino dello stadio esclusivamente il giorno della partita e i cancelli saranno aperti alle ore 17.00. Il match sarà visibile su Tim Vision e sarà possibile seguire la cronaca sui social viola Facebook, Twitter e Instragram.