A.ORLANDO, Amrabat può essere il nuovo Vlahovic

L'ex difensore di Udinese e Fiorentina Alessandro Orlando a Tuttomercatoweb ha parlato anche del possibile futuro di Amrabat: "Dipende sempre da ciò che ti può portare in cassa una sua eventuale cessione e se puoi sostituirlo. Di sicuro è stato uno dei trascinatori del Marocco, uno dei protagonisti in assoluto. Ora bisogna vedere in che condizioni fisiche torna. Al vil denaro oggi è dura rinunciare. Per me, come successo un anno fa per Vlahovic, può succedere la stessa cosa anche per lui. Rinunci a qualcosa in campo ma puoi portare in cassa denaro per andare a caccia di giovani talenti".