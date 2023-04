MAIELLARO A RFV, Attacco viola da primi posti

FirenzeViola.it

Pietro Maiellaro a Radio Firenze Viola

Nel pomeriggio di Radio FirenzeViola spazio per un ex viola come Pietro Maiellaro. L'ex calciatore, a Firenze nella stagione 1991-92, ha detto la sua sull'ottimo periodo che sta vivendo la Fiorentina: "Adesso la squadra ha fatto il pieno d'entusiasmo, cosa che non guasta in vista del rush finale. Castrovilli andava aspettato, ne ero consapevole. Ha avuto un infortunio gravissimo ma ha dimostrato tanto carattere. Solo un giocatore forte caratterialmente torna in campo così. Spero che la Fiorentina possa centrare grandi obiettivi con lui.

Mandragora è sempre stato un bel giocatore, aveva solo bisogno di fiducia e del posto giusto. Giocavo con lo zio e già mi parlava bene di lui. Su Bonaventura dico che adesso ha raggiunto una maturità totale, l'età ti porta a fare scelte migliori. Come calciatore è molto intelligente e sbaglia poco. Cabral? Anche lui andava aspettato, perché è un giocatore con massa imponente e aveva bisogno di tempo. In generale la Fiorentina lì davanti è messa bene, dal centrocampo in su ha una grandissima squadra. Anzi, se avesse trovato queste sicurezze prima sarebbe stata da zona Champions".