AMERINI A RFV, Viola? Piccoli allarmi, ma niente drammi

L'ex viola Daniele Amerini è intervenuto oggi a Radio Firenzeviola, durante 'Chi si Compra?'. Queste le sue parole: "Bisogna stare attenti a questi campanelli d’allarme, ma di solito in fase di preparazione sono risultati che trovano il loro. Bisogna stare attenti ma senza drammi per la sconfitta di ieri”.

Qual è la priorità in casa Fiorentina?

“Secondo me la Fiorentina con Parisi e Arthur ha fatto due ottimi acquisti, specialmente con il brasiliano. Credo che si debba sostituire Igor il prima possibile con un giocatore che possa fare il titolare”.

Riguardo Cerofolini?

“Per la forza della Fiorentina credo che come titolare sia una mossa un po’ azzardata. Però vedendo i nomi si potrebbe tenere anche Terracciano. Anche un Montipó, ad esempio, non so quante garanzie possa dare rispetto a Terracciano”.

Quale profilo di attaccante?

“C’è bisogno di gol. Zapata se sta bene garantisce molti gol, ma la tenuta fisica è da seguire con attenzione”.

Serve una riserva ad Arthur?

“Dipende dal modulo che Italiano sceglierà. La Fiorentina ha tanti centrocampisti di qualità e Castrovilli, con compiti diversi, potrebbe sostituirlo. Nel caso andasse via Amrabat servirebbe un po’ di forza fisica”.