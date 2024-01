SARTORI, Vogliamo fare un buon campionato. Zirkzee…

Fonte: Dai nostri inviati Luciana Magistrato e Ludovico Mauro

FirenzeViola.it

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Dal palco del premio "Maestrelli", il responsabile dell'area tecnica del Bologna Giovanni Sartori ha parlato di Zirkzee: "Può arrivare a qualsiasi livello perchè è un giocatore che negli ultimi quattro mesi ha fatto un salto di qualità incredibile sia tecnico che mentale. Secondo me può arrivare ad arrivare ad altissimi livelli".

Come ha convinto il Bayern?

"Probabilmente loro ci credevano meno di noi. Hanno una buona percentuale per cui diciamo che siamo soci. Abbiamo fatto un buon lavoro entrambi. Speriamo che ora lui continui a darci le soddisfazioni che ci sta dando".

Un nome che non conosciamo su cui scommettere?

"Diciamo Ndoye. La sua assenza la stiamo pagando tantissimo, come altri giocatori, ma come caratteristiche ci sta mancano di più".

L'annata del Bologna?

"L'obiettivo è fare un buon campionato ed esprimere un buon gioco. E' quello che stiamo facendo. Lo dico con un pizzico di presunzione, siamo la squadra che sta esprimendo il gioco migliore. Speriamo di continuare così e di arrivare più in alto possibile. Pensiamo di domenica in domenica ad arrivare quello che potrebbe essere il sogno di tutta Bologna e di tutti noi".

Se dico che al premio "Maestrelli" 2024 a prendere il premio come miglior allenatore c'è Thiago Motta sbaglio?

"Secondo me non sbagliate se voterete Thiago Motta. E' un grandissimo allenatore e avrà un futuro radioso".

A Bologna?

"Spero per qualche anno a Bologna ma non si fermerà a Bologna per tutta la vita".