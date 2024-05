SERIE B, Tra Catanzaro e Cremonese finisce 2-2

FirenzeViola.it

Com'è successo con il Brescia, anche contro la Cremonese, il Catanzaro non muore mai. La formazione di Vincenzo Vivarini, sotto di due gol al 50' a causa delle reti di Tsadjout e Ciofani, riesce a recuperare il risultato con un capolavoro balistico di Biasci e il secondo gol consecutivo in questi playoff di Brignola.

Appuntamento per il match di ritorno fissato per sabato 25 maggio. Fischio d'inizio alle ore 20:30 allo 'Zini' di Cremona. Il giorno prima, invece, andrà in scena il ritorno dell'altra semifinale fra Venezia e Palermo dopo la vittoria lagunare per 1-0 al 'Barbera'.