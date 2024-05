FRANCHI, PADOVANI E FESTEGGIAMENTI: UN FINE MAGGIO INTENSO IN ATTESA DEI LAVORI PIÙ IMPORTANTI

Tra pochi giorni il Comune di Firenze prenderà in consegna la curva Fiesole dello stadio Artemio Franchi e, progressivamente, i lavori di ristrutturazione entreranno nel vivo, ma si terrà conto che mercoledì 29 maggio alle 21:00, sarà possibile assistere alla finale di Conference League di Atene contro l'Olympiacos con proiezione del match su maxischermi e la tradizionale festa della Curva Fiesole dell'8 giugno. A proposito, le polemiche sul biglietto a 5 euro per assistere alla finale lasciano il tempo che trovano: la necessità di un titolo di ingresso serve a garantire una migliore gestione dell'ordine pubblico. In caso di successo in Conference non è poi da escludere che venga organizzata al Franchi una festa per celebrare la vittoria assieme ai tifosi.

Gli interventi di restauro delle gradinate della curva Ferrovia effettuati in questi giorni non hanno certo lasciato il segno, considerando anche che per tutto il campionato 2024-25 la Ferrovia ospiterà il pubblico che solitamente siede nella curva opposta. Finiti gli impegni e gli auspicabili festeggiamenti, finalmente si vedranno squadre di operai impegnati in lavori decisamente più impattanti.

Oltre ai lavori si pensa anche alla prossima stagione. Da convenzione la manutenzione del terreno di gioco spetta al Comune che, proprio in questi giorni, ha pubblicato il bando per individuare la ditta che si occuperà della cura del manto erboso.

La gara, oltre al Franchi, include la cura dei campi del centro sportivo Astori e dello stadio di atletica Ridolfi, per la durata di un anno: dal 1 luglio 2024 al 30 giugno 2025.

Il valore stimato complessivo dell’accordo, soggetto a ribasso, è di € 215.196 comprensivo del costo della manodopera stimato in € 107.598,00 oltre iva, più € 4.303,92 a titolo di oneri per la sicurezza.

Le ditte che parteciperanno al bando (che scadrà il 27 maggio) devono avere un fatturato specifico in servizi di manutenzione di manti erbosi in erba naturale presso campi da calcio di livello professionistico (serie A e B), o campionati internazionali comparabili, un'adeguata dotazione di macchinari per la cura dei terreni di gioco e personale qualificato.

Nello specifico per il terreno del Franchi si richiede alla ditta che si aggiudicherà l'appalto di ripristinare il manto erboso: asportazione dei primi 3 centimetri, posa della nuova erba, distribuzione di sabbia e concimi. Una volta attecchita la nuova erba, durante la prossima stagione è previsto un numero minimo di interventi per garantire le condizioni ottimali per il gioco del calcio (analisi del terreno, rizollature, concimazioni, taglio e presidio durante le partite).

Intanto ieri si è chiusa la terza fase del dialogo competitivo per ristrutturare il Padovani ed eventualmente, oltre a riqualificarlo per il rugby, si potrà adeguarlo per ospitare le partite della Fiorentina dalla stagione 2025-26 (accelerando così i lavori di ristrutturazione del Franchi). Ieri c'è stata l'apertura delle buste con una sola offerta, quella della Nigro Costruzioni, nota per aver costruito il Viola Park di Bagno a Ripoli. I soggetti ammessi erano stati invitati a presentare la loro migliore offerta tecnico-economica sulla base della documentazione tecnica scaturita dal dialogo competitivo. All’operatore economico aggiudicatario sarà richiesto il completamento della progettazione di fattibilità tecnico economica, la progettazione esecutiva e la realizzazione delle opere.