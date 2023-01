FOTO FV, Marani: "Ero al funerale di Astori, ricordo tutto"

A margine della presentazione del 1° Memorial Davide Astori, il presidente del Museo del Calcio Matteo Marani ha parlato ai media presenti, tra cui Firenzeviola: "Il primo ricordo che mi viene in mente è quando doveva andare alla Roma e tutti lo aspettavano perché sarebbe stato l'acquisto più importante della sessione di mercato, ai tempi lavoravo per i giallorossi. Poi ho vari ricordi lavorativamente, ero in regia a Sky quando ci fu la notizia della morte, sono notizie difficile da gestire e comunicare. Credo che Davide abbia fatto il miracolo di mettere insieme tutti, solo per questo dobbiamo essere eternamente grati. C'ero a Santa Croce ai funerali e ricordo tutto, i volti ed il silenzio, e la frase del vescovo di Firenze "noi siamo quello che lasciamo agli altri". Fuori c'era l'intera curva della Fiorentina e tifosi di moltissime altre squadre, non potrò mai dimenticare la faccia di Stefano Pioli:

Centro sportivo? "Ogni forma di ricordo per un ragazzo come lui è meritato, questo Memorial è l'occasione per farlo, questo messaggio va a tutti i giovani. E' stato un ragazzo amatissimo, tempo fa venne qua Leonardo Bonucci, si fermò davanti alla maglia di Astori e rimase molto commosso":

Offerte per Gonzalez? "E' difficile, a me il giocatore piace molto, io credo che i viola devono fare punti per tornare sulla scia. Io non credo esista qualcuno di invendibile".

Roma? "I giallorossi non sono in un buon periodo, i viola hanno raccolto meno rispetto a ciò che meritavano, c'è stato un problema in zona gol e di qualità dei tiri. Sulla carta è una partita equilibrata"