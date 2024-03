BARONE, Rivivi la giornata con gli aggiornamenti minuto per minuto

Fonte: Dalla redazione: A. Giannattasio, L. Magistrato, N. Santi, G. Galassi e M. Verdorale. Da Milano: T. Loreto e A. Di Nardo

22.00 - Cala il silenzio nel parcheggio antistante l'entrata del San Raffaele. La lunga giornata è terminata con l'addio degli uomini della Fiorentina e di buona parte della famiglia del direttore generale che resta in condizioni gravissime senza ulteriori aggiornamenti da parte del club.

21.30 - Hanno lasciato l'ospedale anche i figli, mentre la moglie Camilla dovrebbe restare tutta la notte al San Raffaele.

21.05 - È rimasta solo la famiglia con Joe Barone all'ospedale San Raffaele di Milano, dove il dg della Fiorentina è ricoverato in terapia intensiva fin dal tardo pomeriggio di ieri. Come mostra il video di Firenzeviola.it, i dirigenti e lo staff del club viola, tra cui Pradè e Italiano che erano tornati nelle sale dell'ospedale dalle 18 di oggi, hanno lasciato Milano e preso la via di Firenze.

20.45 - "Tommaso Giulini, Nereo Bonato e tutto il Cagliari Calcio, porgono il loro più caloroso abbraccio alla famiglia Barone, al Presidente Commisso, al Direttore Pradè e agli amici della Fiorentina in questo delicato momento": questo il comunicato del Cagliari condiviso nella serata di oggi attraverso i propri profili social.

20.30 - Spunta un altro striscione per Joe Barone, stavolta firmato dalla Curva Fiesole in queste ore concitate e drammatiche di notizie tra il capoluogo toscano e Milano, dove il dg è ricoverato in terapia intensiva: "Forza Joe. Firenze è con te!", la scritta sul drappo bianco. CLICCA QUI PER LA FOTO

20.20 - Mario Giuffredi, agente tra gli altri anche di Mattia Zaccagni della Lazio, è intervenuto durante la Palermo Football Conference e ha rivolto un pensiero anche a Joe Barone: "Credo di essere il primo procuratore che si è imbattuto in lui. Quando ha acquistato la Fiorentina, mi trovai nel loro primo mercato a litigare con lui e Pradè perché portai Biraghi all'Inter e Veretout alla Roma. Immaginate una proprietà e un gm nuovo che vede presentarsi davanti un agente che porta via loro due calciatori importanti... Una litigata che è uscita fuori. Barone però poi ha dimostrato di essere una persona dai veri sentimenti perché non mi ha portato nessun tipo di rancore. Con me è stato sempre leale, sincero. È burbero, difficile, perché fa gli interessi della proprietà e quindi a volte è molto spigoloso, ma è una persona di sostanza, vera, che ti riconosceva le cose giuste".

19:53 - Gianluca Nani, direttore sportivo ex - tra le altre - di Brescia e West Ham - ha parlato a "I Conti delle 7" su Radio FirenzeViola. Queste le sue parole: "Quello che è accaduto a Barone è un qualcosa che ti colpisce e ti fa riflettere. Questi sono i veri problemi, quali sono le cose importanti. Noi ora facciamo tutti quanto il tifo che si rimetta il prima possibile. Ho conosciuto Barone personalmente, l'ho visto una volta a un evento ma ci sta che lui non si ricordi di me. Io conosco molto bene Daniele Pradè".

19:50 - In queste ore di grande apprensione per la salute del Direttore Generale della Fiorentina Joe Barone, un pensiero al dirigente viola arriva anche da Andrea Mancini, figlio minore dell'ex CT dell'Italia Roberto Mancini e attuale Direttore Sportivo della Sampdoria. Il tesserato blucerchiato, che ha lavorato con Barone proprio all'interno della società viola, ha affidato al proprio profilo Instagram, mediante una story, le sue parole.

19:10 - Il Grosseto Calcio ha pubblicato un comunicato per augurare al direttore generale viola Joe Barone il meglio e una pronta guarigione. Questo il testo: "U.S. Grosseto 1912, nelle persone del Patron Giovanni Lamioni, del Presidente Antonio Fiorini, del Direttore Generale Filippo Vetrini e del Direttore Operativo Iacopo Tonelli, si unisce al dolore e all’apprensione della società amica ACF Fiorentina per le condizioni di salute del Direttore Generale viola Giuseppe Barone. A Joe, dirigente illuminato, uomo di grande proibità e spessore, ma ancor prima indomabile lottatore, giungano da parte del club biancorosso le speranze e tutte le energie necessarie per superare il durissimo momento che la vita ha posto di fronte al manager gigliato, sempre estremamente disponibile ad interfacciarsi con la realtà di Grosseto. Il Patron Giovanni Lamioni sta inoltre raggiungendo in questi minuti in compagnia della figlia Viola l’ospedale San Raffaele di Milano, dove Joe è attualmente ricoverato. Con l’ottimismo di vedere Giuseppe Barone al più presto di nuovo all’opera, oltre che presente sui campi da calcio e allo Stadio Artemio Franchi, U.S. Grosseto 1912 si stringe attorno alla famiglia in queste ore così delicate. Forza Joe!".

18:50 - Al San Raffaele è arrivato anche il presidente americano della Spal Joe Tacopina, che conosce molto bene sia Rocco Commisso che Joe Barone.

18:43 - All'Ospedale San Raffaele in questi minuti è presente anche il presidente del Grosseto Calcio Giovanni Lamioni. Molto amico di Joe Barone, nonché principale sponsor della Fiorentina con la sua Holding Lamioni, dopo Mediacom.

18:31 - Anche il direttore sportivo della Fiorentina Daniele Pradè assieme al capo della comunicazione Alesandro Ferrari ha fatto ritorno all'ospedale San Raffaele, luogo del ricovero del dg viola Joe Barone. Sono ore molto delicate.

18:20 - In attesa di capire l'evoluzione dello stato clinico di Joe Barone, intanto la Fiorentina avrebbe fissato la ripresa degli allenamenti per giovedì.

18:13 - La famiglia del dg Joe Barone è rientrata al completo in ospedale. I figli Pietro, Salvatore e Giuseppe hanno raggiunto la moglie del dg, Camilla.

18:10 - Secondo quanto raccolto da FirenzeViola.it, in questi istanti al San Raffaele a Milano hanno fatto nuovamente capolino l'allenatore viola Vincenzo Italiano, il direttore tecnico Nicolas Burdisso e il team manager Simone Ottaviani. I tre sono rientrati in ospedale dove è ricoverato in condizioni critiche il dg della Fiorentina Joe Barone, raggiunto pochi minuti prima anche dalla moglie Camilla.

17:47 - La famiglia di Joe Barone aveva lasciato l'ospedale San Raffaele nel primo pomeriggio dopo essere arrivata di prima mattina. In questi ultimi minuti, come raccolto da FirenzeViola.it direttamente da Milano, è tornata accompagnata da un van nero la moglie del dg viola, Camilla, pronta a stare vicino al marito in queste ore di sofferenza.

17:39 - In questi minuti, davanti all'ospedale San Raffaele di Milano dove è ricoverato Joe Barone, è stato affisso uno striscione di vicinanza al direttore generale viola: "Joe non mollare!" recita il messaggio.

16:55 - Il sindaco di Bagno a Ripoli, Francesco Casini, ha affidato ai social il suo commento sulla situazione di difficoltà che sta attraversando il dg della Fiorentina Joe Barone: "Sono ore di ansia e grande preoccupazione. Il nostro pensiero da ieri è tutto per te Joe, che non sei solo il direttore della nostra Fiorentina, ma da tempo anche un caro amico. Non ho mai conosciuto in vita mia un combattente più tenace di te. Ti aspettiamo presto a Bagno a Ripoli, sorridente e con il piglio che ti contraddistingue".

16:40 - Il presidente dell'ACCVC Filippo Pucci è intervenuto ai microfoni di Radio FirenzeViola. Queste le sue parole sull'accaduto a Barone: "Ci colpisce per l'ennesima una volta una situazione drammatica che riapre quasi una ferita. Verrebbe la voglia di stringersi tutti e non fare altro che sperare in un epilogo positivo. Ritengo che ci sia una consapevolezza di una situazione difficile che colpisce dal punto di vista umano e quindi quando il dolore è forte si fa fatica a tirare fuori le parole. Io sono qui attaccato alle notizie nella speranza di intravedere delle notizie positive ai quali attaccarsi. Tutto era incentrato sulla figura Barone quando si parlava del mondo Fiorentina. Lui è il fulcro del mondo viola. Adesso la salute di Joe Barone è la cosa principale, poi si penserà al futuro".

16:00 - Direttamente dal Consiglio comunale l’augurio di pronta guarigione per il direttore generale della Fiorentina Joe Barone: "Tutto il Consiglio comunale – ha detto il presidente Luca Milani in rappresentanza di tutta l’assemblea di Palazzo Vecchio – intende stringersi intorno alla famiglia del direttore generale della Fiorentina Joe Barone in questo momento molto critico per la sua salute. Ci auguriamo tutti che si possa risolvere la situazione in maniera positiva".

15:49 - La Fiorentina ha diramato una nota via social per ringraziare la Lega Serie A, l'Atalanta e la FIGC dopo i messaggi di vicinanza nei confronti del direttore generale Joe Barone. Questo il comunicato condiviso dal club: "La Famiglia Barone, la Famiglia Commisso e tutta la Fiorentina, in questo momento di profondo dolore, desiderano ringraziare la Lega Serie A, l’Atalanta e la F.I.G.C. per la vicinanza e la sensibilità dimostrata nei confronti della società Viola e del Direttore Generale Joe Barone".

15:42 - La Fiorentina intera è sotto stato di shock da ieri. La dirigenza viola, nelle persone del ds Pradè, il dottor Pengue e il dirigente della comunicazione Ferrari, da ieri ha tenuto i contatti con l'ospedale ed ha accolto prima la moglie e poi i figli oltre a rispondere alle tante telefonate di addetti ai lavori che da ieri chiedono lumi sulle condizioni del dg Barone.

15:25 - La famiglia di Joe Barone ha lasciato il San Raffaele a Milano in questi minuti. Sia la moglie, arrivata ieri in serata da Firenze, sia i figli arrivati stamattina dall'America non avevano abbandonato l'ospedale un solo istante. Come è normale in queste situazioni i familiari sono visibilmente scossi ed affranti e sono stati accompagnati al van da Maurizio Niccolini e Valentino Angeloni, rispettivamente scout e responsabile del settore giovanile gigliato. La famiglia dovrebbe poi tornare all'ospedale nelle prossime ore. CLICCA QUI PER IL VIDEO

14:58 - "Il boss di Firenze Joe Barone sta lottando per la sua vita". Questo il titolo della Bild che commenta così la notizia che sta tenendo con il fiato sospeso tutto il mondo del calcio italiano e non solo. Scrive il noto quotidiano: "Firenze è sotto choc".

14:39 - Stefano Bondi, il proprietario di uno dei ristoranti che il dg Joe Barone frequentava, Zazà, ha parlato a Radio FirenzeViola: "Sono provato come ogni volta che si parla di una persona vicina, spero che sia in fase di ripresa, lui è forte".

14:20 - Arrivano altri messaggi di vicinanza a Joe Barone da Monza e Lazio. Il club biancorosso ha pubblicato un comunicato: "A Joe, ai suoi cari, alla Fiorentina, da parte mia e di tutta la famiglia biancorossa esprimo affetto e vicinanza in questo momento difficilissimo. Caro Joe, ti aspettiamo ancora più forte di prima". A questo ha fatto eco anche una nota della Lazio: "La S.S.Lazio è vicina all’ACF Fiorentina e alla famiglia del Direttore Generale Joe Barone, colpito ieri da un malore prima della gara contro l’Atalanta. Anche in virtù del rapporto di amicizia che lo lega al dirigente del club toscano, il Presidente Claudio Lotito ha seguito fin da subito con molta trepidazione l’evoluzione del suo stato di salute".

13:50 - Il procuratore Federico Pastorello ha parlato delle ore difficili attraversate dal dg viola Joe Barone: "Voglio mandare un grosso abbraccio a Joe Barone e alla sua famiglia. La speranza è che tutto possa andare per il meglio".

13:37 - Intervenuto a Radio FirenzeViola il professor Giuseppe Capua - specializzato in Medicina Nucleare e Medicina dello Sport - ha detto la sua sul secondo bollettino medico che ha riguardato il direttore generale della Fiorentina Joe Barone: "La soluzione dipenderà dal danno che ha provocato l'arresto cardiaco e questo il comunicato il club viola non lo dice. L'unica cosa che si può dire è che il dirigente viola è sostenuto in vita dalle macchine".

13:25 - Anche il Centro di Coordinamento dei Viola club ha voluto in questi minuti far pervenire il suo pensiero sul delicato momento che sta vivendo il direttore generale della Fiorentina Joe Barone: "Ogni parola è superflua. La famiglia dei Viola Club si stringe attorno a Joe e alla Famiglia Barone in questo difficile momento. ACCVC Filippo Pucci".

13:20 - L'Empoli Calcio ha voluto esprimere la propria vicinanza al direttore generale della Fiorentina, Joe Barone, anche attraverso una nota con le parole del suo presidente Fabrizio Corsi (intervenuto stamani a Radio FirenzeViola): "Mi sento scosso per quanto successo a Barone, una persona con cui sono abituato a consigliarmi e parlare quotidianamente. Mando un abbraccio ai fiorentini e alla famiglia, con la speranza che possano trasmettergli la forza per superare questo momento drammatico".

13:04 - Jonathan Ikone esprime la propria vicinanza al direttore generale della Fiorentina, Joe Barone, per le ore di difficoltà che sta attraversando all'ospedale San Raffaele di Milano. L'attaccante viola, attraverso una Instagram Story, ha ripubblicato un post del club commentando: "Forza President".

12:40 - Il direttore tecnico della Fiorentina, Nicolas Burdisso, è uscito in questi istanti dal centro sportivo Viola Park.

12:05 - Sono arrivati al San Raffaele di Milano, dove è ricoverato da ieri il direttore generale della Fiorentina Joe Barone, anche i dirigenti del settore giovanile. Il responsabile Valentino Angeloni e il capo scouting Maurizio Niccolini, padre tra l'altro di Daniel, vice di Italiano, sono arrivati in questi minuti all'ospedale milanese.

12:00 - Nuovo report medico della Fiorentina sulle condizioni di Joe Barone: "ACF Fiorentina comunica che il DG Joe Barone rimane ricoverato presso la terapia intensiva cardio-chirurgica dell’ospedale San Raffaele di Milano in condizioni cliniche critiche in conseguenza di un arresto cardiaco extra ospedaliero. Le funzioni vitali sono sostenute da tecniche di supporto meccanico artificiale. Ogni previsione prognostica è attualmente fuori luogo. La famiglia Barone, la famiglia Commisso e tutta la Fiorentina ringraziano il San Raffaele e tutta l’equipe del Professor Zangrillo per l’operato che è stato messo in atto fin dal primo momento".

11:40 - Sono ancora gravi le condizioni di Joe Barone, il direttore generale della Fiorentina colpito da un grave malore prima della partita di ieri contro l'Atalanta a Bergamo. Barone è ricoverato nel reparto di terapia intensiva cardiochirurgica dell'ospedale San Raffaele di Milano. Secondo quanto si appreso, non ci sono stati miglioramenti rispetto a ieri e le condizioni di Barone rimangono quindi gravi. Lo fa sapere l'agenzia ANSA.

11:20 - E' un macchinario per la respirazione che da ieri tiene in vita il direttore generale viola Barone: superate le prime ore post-intervento, i medici del San Raffaele piano piano proveranno a capire quanto sia stato forte il colpo al cuore e all'organismo di cui è stato vittima ieri.

10:54 - Il manager Alessandro Moggi ha appena lasciato l'ospedale San Raffaele di Milano: il procuratore di Gonzalez, dopo ieri, anche oggi ha scelto di far visita al dg viola Joe Barone che da ieri è ricoverato in pessime condizioni al nosocomio milanese.

10:32 - Continuano ad arrivare smentite circa l'eventuale arrivo in Italia del presidente della Fiorentina Rocco Commisso, per stare al fianco del dg viola Barone. Mister Mediacom avrebbe voluto essere al fianco del suo braccio destro con tutto se stesso ma l'età, le condizioni ancora precarie di salute e quelle ambientali in Italia al momento non agevolano l'arrivo.

10:17 - Sono momenti concitati e ancora di forte preoccupazione in casa Fiorentina per le condizioni di salute del dg Joe Barone. Lo si capisce dalla passeggiata nervosa che ha visto protagonisti in questi minuti il responsabile delle comunicazioni Ferrari e il dottor Pengue.

10:10 - E' tornato anche l'agente Alessandro Moggi (manager, tra gli altri, di Nico Gonzalez) all'ospedale San Raffaele di Milano dove da ieri si trova ricoverato in gravi condizioni il dg viola Joe Barone.

9:44 - Al momento non sono previsti nuovi bollettini a stretto giro di posta. La famiglia di Joe Barone, dalla moglie Camilla ai figli, Pietro, Giuseppe, Salvatore e Gabriella, sono tutti all'interno del San Raffaele in attesa di novità. A Milano sono rimasti anche il direttore sportivo Daniele Pradè e Alessandro Ferrari: sono stati loro ad accogliere i figli al momento dell'arrivo presso l'ospedale milanese.

8:49 - All'ospedale San Raffaele fin dalle prime luci dell'alba è presente anche Giovanni Nigro, noto costruttore che ha realizzato il Viola Park, amico personale di Joe Barone e da ieri presente a Milano per stare vicino al direttore generale.

8:36 - Mentre il dg Barone si trova ancora ricoverato, al suo capezzale sono arrivati i figli partiti ieri dal New Jersey. A Milano è presente da ieri sera anche la moglie Camilla, partita direttamente da Firenze dove aveva raggiunto il marito circa un mese fa.

Joe Barone si trova ricoverato in terapia intensiva all'ospedale San Raffaele di Milano dopo il malore che lo ha colpito nel pomeriggio di ieri, a poche ore da Atalanta-Fiorentina, partita poi rinviata su espressa richiesta del club viola. Dopo una lunga e tragica giornata, il direttore generale è stato operato alle coronarie, operazione che ha superato pur restano in condizioni "critiche ma stabili" come riferito intorno alle 22 di ieri direttamente dalla Fiorentina tramite un comunicato ufficiale.

La speranza di tutti i tifosi della Fiorentina di poter vedere presto il dirigente fuori pericolo, riparte dalla cronaca di oggi, con FirenzeViola che oltre a stringersi intorno ai parenti di Barone e a tutta la famiglia viola, seguirà in diretta da Milano con aggiornamenti continui queste ore concitate di cronaca che purtroppo non hanno niente a che fare col calcio giocato.