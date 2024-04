FATTORI A RFV, A Bergamo buona gara. 4-1 severo

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca

Ai microfoni di Radio FirenzeViola, durante la trasmissione Garrisca al Vento, è intervenuto l'ex viola Sauro Fattori parlando del futuro della Fiorentina e sulla sconfitta a Bergamo di mercoledì sera.

Ora la Fiorentina da chi può partire per il futuro,soprattutto in panchina?

"Per Italiano è finito il ciclo e speriamo lo finiaca nel migliore dei modi. Rimane la Conference e qualche spiraglio in campionato".

Sulla partita di mercoledì, l'Atalanta era veramente più forte?

"La Fiorentina per me ha fatto una buona gara. Ha provato ad andare a prendere alta l'Atalanta, solo che la Dea ha fatto la sua parte. I nerazzurri, come la Fiorentina, sono più pericolosi nelle coppe. Il 4-1 è troppo penalizzante come risultato".

Era giusto far salire la squadra per cercare il gol per evitare i supplementari?

"Non eravamo proprio scoperti in difesa. In dieci, le uniche occasioni che hai per fare gol sono quelle. Loro sono poi stati bravi a ripartire e fare il 3-1. Se facevamo gol si stava parlando di un'altra partita. In quella occasione l'errore è di Biraghi perché lì deve fare fallo".

