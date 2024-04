MIRRI A RFV, Biraghi doveva fare fallo. Milenkovic...

L'ex difensore della Fiorentina Roberto Mirri è intervenuto a Radio FirenzeViola durante la trasmissione "Palla al Centro". Queste le sue parole a partire dalla fase difensiva della formazione di Italiano: "Secondo me la Fiorentina si trova troppo spesso a dover rincorrere gli avversari faccia alla propria porta. Questo ti espone a gestire la situazione in maniera meno confortevole. Non credo che Italiano desideri difendere così ma probabilmente il gioco della squadra porta a difendere così"

Sul periodo negativo di Milenkovic?

"Possono essere tutte una serie di cose, ci sta una stagione un po' così. Gli errori individuali ci possono sempre stare. Anche nell'episodio dell'espulsione di mercoledì correva dietro l'avversario e ha provato prendere il pallone. Si poteva gestire in un altro modo però se avesse preso il pallone si sarebbe parlato di un grande intervento. A volte il limite è sottile. A posteriori è facile parlare, il problema è che quando sei lì è una frazione di secondo e non prendi una decisione ma ti viene il gesto in automatico in base alle situazioni che hai maturato e provato. Difficile giudicare queste situazioni. Secondo me è più grave la situazione del terzo gol".

La Fiorentina poteva essere più prudente sul terzo gol?

"Ai supplementari possono fare un fallo loro e rimanere in 10, non si sa mai cosa può succedere. Andare in avanti in così tanti con una squadra che è brava ad attaccare la profondità come l'Atalanta è poco prudente. Queste situazioni possono essere gestite in maniera differente sì dall'allenatore, ma anche dai giocatori in campo".

Biraghi doveva fare fallo su Lookman?

"sì, doveva gestirla in maniera diversa. L'azione va fermata anche a costo di prendere un cartellino. Però anche lì sono situazioni veloci e con la stanchezza ci possono essere tante cose che ti fanno perdere lucidità".

PER L'INTERVISTA COMPLETA ASCOLTA IL PODCAST