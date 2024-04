MILENKOVIC, Momento no tra insicurezze e imprecisioni

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

La disfatta di Bergamo porta con sé una serie di interrogativi, ma anche qualche spiacevole conferma. Una delle quali porta il nome di Nikola Milenkovic che nell'ultimo periodo sembra la parodia di sé stesso, per distrazioni, imprecisioni, insicurezze. L'espulsione in un momento pure delicato della partita avrebbe suonato come un campanello d'allarme, se non fosse che già da diverse settimane - per non dire mesi - il serbo gioca ben al di sotto delle proprie possibilità. CLICCA QUI per leggere l'approfondimento completo di FV.