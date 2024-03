NANI A RFV, Tutti colpiti sul lato emotivo. Pradè...

FirenzeViola.it

Gianluca Nani, direttore sportivo ex - tra le altre - di Brescia e West Ham - ha parlato a "I Conti delle 7" su Radio FirenzeViola. Queste le sue parole: "Quello che è accaduto a Barone è un qualcosa che ti colpisce e ti fa riflettere. Questi sono i veri problemi, quali sono le cose importanti. Noi ora facciamo tutti quanto il tifo che si rimetta il prima possibile. Ho conosciuto Barone personalmente, l'ho visto una volta a un evento ma ci sta che lui non si ricordi di me. Io conosco molto bene Daniele Pradè".

Come si fa a lavorare e a ripartire dopo situazioni come queste? "La cosa importante in questo momento è la sua salute. Sono situazioni difficili e sostituirlo non è un problema. Quello che colpisce è il alto emotivo, professionalmente Pradè può gestire una società. Quello che è importante è che vada tutto per il meglio, il lavoro è secondario".

Cosa ne pensa alle polemiche per aver rinviato la partita? "Io mi sono un po' arreso a certe situazioni. Siamo nel 2024 e ci sono guerre in tutto il mondo. Quando vengono prese determinate decisioni vanno rispettate".