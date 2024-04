GAZZETTA, M. Lopez, niente riscatto. Ma può restare col Sassuolo in B

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023 @fdlcom

Domani la Fiorentina ospita in casa propria il Sassuolo e La Gazzetta dello Sport prende in consegna il tema Maxime Lopez, ex della gara. Il regista a Firenze non ha lasciato grosse tracce nel corso della stagione, condita da qualche sprazzo buono ma non da motivare i 9 milioni previsti per un suo ipotetico riscatto. Il club viola è orientato a non esercitarlo e le gare restanti difficilmente muteranno il parere della società - si legge -.

La Fiorentina comunque potrebbe lavorare per una permanenza del centrocampista, ma non sborsando i 9 milioni pattuiti. Per questo, scrive la Rosea, sul futuro dell'ex neroverde sarà determinante il finale di stagione del Sassuolo, che con la retrocessione farebbe più fatica a tenerlo a Reggio Emilia.