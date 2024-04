FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Nikola Milenkovic (espulso durante la gara con l'Atalanta) e Rolando Mandragora (per somma di ammonizioni) dovranno saltare il primo turno della prossima edizione della Coppa Italia mentre Christian Kouame dovrà pagare 5mila euro di multa per aver tirato una bottiglietta di plastica nel settore dei tifosi nerazzurri così come il vice di Italiano, Daniel Niccolini, dovrà pagare 10mila euro di multa e sarà squalificato fino al 7 maggio per aver "sputato verso i tifosi della squadra avversaria": questo il verdetto del giudice sportivo che ha reso note le sanzioni comminate in seguito alle semifinali di Coppa Italia di martedì e mercoledì scorsi.

Saranno squalificati e dovranno invece saltare la finale di Roma Locatelli della Juventus e Scamacca dell'Atalanta. Tutte e 4 le società sono state poi sanzionate a vario titolo con delle ammende. In particolare la Fiorentina è stata sanzionata per 4mila euro perché i sostenitori viola hanno lanciato tre fumogeni e un accendino in campo; quelli dell'Atalanta accanto alla panchina viola hanno invece provocato la sanzione di 5mila euro per aver offeso ripetutamente i componenti della panchina viola stessa mentre altri 2mila euro sono stati comminati alla Dea per il lancio di un accendino. Ecco il dispositivo:

"Ammenda di € 5.000,00: alla Soc. ATALANTA per avere i suoi sostenitori posizionati nel settore adiacente alla panchina della Fiorentina, nel corso del secondo tempo, indirizzato ripetutamente espressioni offensive ai componenti della stessa. Ammenda di € 4.000,00: alla Soc. FIORENTINA per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato tre fumogeni ed un accendino sul terreno di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS. Ammenda di € 4.000,00: alla Soc. LAZIO per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato un fumogeno sul terreno di giuoco e tre bottigliette nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS. Ammenda di € 2.000,00: alla Soc. ATALANTA per avere suoi sostenitori, al 22° del secondo tempo, lanciato un accendino sul terreno di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS. Ammenda di € 1.500,00: alla Soc. JUVENTUS per avere suoi sostenitori, al 50° del secondo tempo, lanciato un fumogeno nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS".

AMMENDA DI € 5.000,00 KOUAME Kouakou Christian (Fiorentina): per avere, al termine della gara, lanciato una bottiglietta di plastica in un settore dello stadio occupato dai sostenitori della squadra avversaria.

SQUALIFICA A TUTTO IL 7 MAGGIO 2024 ED AMMENDA DI € 10.000,00 NICCOLINI Daniel (Fiorentina): perché, al 30° del secondo tempo, reagendo ai ripetuti insulti rivolti dai sostenitori della Atalanta sistemati alle spalle della panchina della Fiorentina, alzatosi dalla panchina e raggiunto il divisorio tra panchina e tribuna, sputava verso i tifosi della squadra avversaria.