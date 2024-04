ITALIANO (S. STAMPA), 2 episodi dubbi. Belotti ha un fastidio

Fonte: dagli inviati al Gewiss Stadium

FirenzeViola.it

L'allenatore della Fiorentina Vincenzo Italiano è intervenuto in conferenza stampa per analizzare la sfida con l'Atalanta. Così ha risposto sugli episodi: "Dico le grandi parate di Carnesecchi e l'espulsione di Milenkovic. Dal momento in cui rimani in dieci non ti rimane che difenderti. È chiaro che poi in trincea è difficile, abbiamo difeso in maniera compatta. Ma gli episodi chiave sono questi. L'atmosfera di Roma ci era piaciuta, ma abbiamo trovato un'Atalanta che ha sfruttato la superiorità. Complimenti a loro".

È una partita che fotografa la stagione della Fiorentina.

"Ho visto una squadra per la prima volta difendersi in maniera compatta e ordinata, fino all'espulsione la partita è stata aperta. Secondo me ci sono due episodi dubbi, su Gonzalez ci poteva stare qualcosa (scontro con Carnesecchi) e su Scamacca all'andata, poteva essere espulso. Siamo rimasti in partita contro una squadra che ha battuto il Liverpool pochi giorni fa. Il risultato è troppo ampio, ma rimane il percorso e ciò che abbiamo fatto vedere".

Qual è l'errore che non deve fare la squadra?

"I tifosi sono stati straordinari, ho detto loro di andare a salutare i tifosi, ci hanno sostenuto. Siamo amareggiati anche per loro, hanno dimostrato di essere capaci di straordinarie coreografie, avevamo questa voglia di giocarci un'altra coppa, ma li ringraziamo per ciò che fanno. Dobbiamo archiviare con grande amarezza, ci credevamo, ma dobbiamo ripartire. Ho visto squadroni uscire in semifinale di Champions e dopo tre giorni vincere, dobbiamo cercare di fare l'ultimo mese con grande entusiasmo. I ragazzi hanno recuperato tutti, Belotti ha questo fastidio al quadricipite ma non lo limita. I cambi sono stati un po' forzati per il fatto che siamo rimasti in inferiorità numerica, è saltato tutto il piano gara".