REP. FI., I soliti due limiti dei viola: fare gol e difendere

FirenzeViola.it

© foto di Nicola Ianuale/TuttoSalernitana.com

L'edizione odierna de La Repubblica (ed. Firenze) questa mattina si interessa dei limiti evidenziati nella sfida di Bergamo dalla Fiorentina, che nei 90' del Gewiss è di nuovo incappata in due dei suoi difetti cronici: la difficoltà a segnare e a gestire il punteggio. Due limiti - così li definisce il giornale - mai superati. L’imbucata per vie centrali mentre la squadra ricerca la rete della vittoria allo scadere, la linea difensiva alta fino a centrocampo, l’enorme difficoltà nel ripiegare e nel chiudere gli spazi in velocità sono aspetti che si sono visti sia a Bergamo che in tante altre gare.

Nel bene e nel male in questo modo i viola sono riusciti a conquistare due finali lo scorso anno. Ma al netto di esperienza, mentalità acquisita, carattere e maturità della rosa, non molto è cambiato. Come se la crescita si fosse arrestata, come se alcuni errori non fossero mai stati corretti.